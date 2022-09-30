Москва, 30 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Два депутата партии «Единая Россия» из Воронежской области отправятся в зону спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 28 сентября сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

R-19.ru Частичная мобилизация

Как уточнил Турчак, в числе других представителей «Единой России» в зону СВО отправятся депутат Вознесенского сельского поселения Таловского района Алексей Жирнов и депутат Совета народных депутатов Калачеевского района Андрей Жуков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Глава Троицкого сельского поселения Спасского Рязанской области района Николай Михайлов сообщил, что призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.