Москва, 30 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день обстановка в Афганистане остаётся крайне сложной. Об этом 30 сентября на совещании руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Он подчеркнул, что в контексте общих усилий по борьбе с терроризмом, оборотом наркотиков и оружия, а также с транснациональной организованной преступностью следует уделять предметное внимание ситуации в Афганистане. По словам Патрушева, перспектива нормализации обстановки в стране пока не просматривается

«Несмотря на то, что с момента захвата власти в стране движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошло уже более года, перспектива нормализации обстановки не просматривается», — подчеркнул секретарь Совбеза, слова которого приводит ТАСС.

Патрушев пояснил, что в кризисные процессы вовлечено множество местных и зарубежных игроков, зачастую преследующих противоположные цели. Секретарь СБ РФ также раскритиковал радикальный курс талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во внутренних делах и созданную ими систему управления в Афганистане.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посланник и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН предупредил, что появление новых террористических групп представляет серьёзную угрозу для Афганистана, его соседей, региона и всего международного сообщества.