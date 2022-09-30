30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

26 сентября 2022 года на «Северном потоке» были выявлены две утечки газа, ещё одна — на «Северном потоке — 2». В Германии, Дании и Швеции не исключают диверсии. Пользователи соцсетей выдвигают свои версии произошедшего.

Анна Алябьева, , 13:00 — REGNUM Глава Пентагона отказался комментировать ЧП на «Северных потоках», заявив только, что якобы есть «множество гипотез» о причинах взрывов. На что тут же отреагировали подписчики одного из телеграм-каналов, освещающих мировые события.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что был «некий акт» — не исключено, что это террористическая акция с вовлечением какого-либо государства.

Комментирующие же уверены, что очень скоро, как бы это смешно ни выглядело, в этом точно найдут российский след.

«Вот гады. Во всём им Россия виновата. Как кость в горле», — считает Оксана Р.

«Сами взорвали, и сами умняки строят: «Подумаем, что вам сказать». Это треш. Как таких людей земля носит?! Погрязли во вранье, хамстве, жире, страшные люди», — считает Марина.

При этом подписчик под ником Константин удивился даже, что глава Пентагона «не будет гадать». А подписчик под ником Саня иронизирует, что «оно само поломалось».

«Что-то на них это не похоже. А где: «Виновата Россия — и точка»? Где: «Зачем нам расследовать, тут и так всё понятно». Что, сдулись?» — написал Константин.

А у Геннадия Хечиева появился вопрос к датским и шведским пограничникам: «Если теракты произошли в их территориальных водах, то что они там охраняют».

Патрульные корабли типа «Кнуд Расмуссен» ВМС Дании Flemming Sørensen

Подписчику же Роману П. «интересно, что в Германии думает народ».

«Ну, верят они наглосаксам-террористам или всё же могут самостоятельно осознать, кому это выгодно?» — написал он.

Пока же министр обороны США Ллойд Остин, говоря об ущербе, который был причинён трубопроводам, заявил, что «на данный счёт существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло».

Напомним, что, по данным ресурса Flightradar24, в районе аварии на газопроводах «Северный поток» у острова Борнхольм в течение месяца до ЧП постоянно летали вертолёты ВВС США.

В Госдепе же уверяют, что будут помогать расследовать взрывы на газопроводах.

«Сейчас не то время, чтобы делать такое в тайне. Скоро докажут, что американцы взорвали», — уверен alex burch.

Однако Сергей К. в ситуации с США подметил, что «это всё равно что Чикатило помогал бы расследовать убийства».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым уже заявил, что ремонт газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», пострадавших в результате диверсии, может занять не менее года.