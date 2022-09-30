Астрахань, , 10:18 — REGNUM Индивидуальный предприниматель и его супруга предстанут перед судом в Астрахани за попытку продажи более 6,8 т немаркированной рыбной продукции. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

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Уголовное дело в отношении предпринимателя и его супруги возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных продовольственных товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

Как полагает следствие, обвиняемые приобрели свыше 6,8 тонны частиковых видов рыбы на сумму более миллиона рублей с целью дальнейшей перепродажи. Рыбу хранили на территории цеха в садовом товариществе «Мечта» Советского района города Астрахани.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УМВД России по Астраханской области. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.