Париж, , 10:18 — REGNUM Представители 27 стран Евросоюза встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложения, выдвинутые Европейской комиссией, и замедлить стремительный рост цен на энергоносители, передает BFM TV.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Министры энергетики европейских стран 30 сентября постараются принять экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на газ и электроэнергию, чтобы справиться с рисками социального кризиса и банкротства компаний в преддверии зимы.

Собравшись в Брюсселе, министры 27 стран должны утвердить предложения, представленные в середине сентября Европейской комиссией, направленные на взыскание части «сверхприбылей» с производителей энергии для перераспределения их между потребителями и сокращения спроса на электроэнергию. Однако большинство государств-членов ЕС, включая Францию, Бельгию, Италию и Испанию, — считают, что необходимо решить «самую серьезную проблему». Эти страны требуют ограничения оптовых цен на газ на европейском рынке. Государства хотят, чтобы эта мера распространялась на весь импорт газа, а не только на тот, который поступает из России.

По словам одного из европейских дипломатов, некоторые страны «все больше нервничают» по поводу позиции Еврокомиссии.

Исполнительная власть в ЕС, как и Германия, не хочет идти на такой шаг, опасаясь, что ограничение цен поставит под угрозу поставки в ЕС, отговаривая «надежных партнеров», таких как Норвегия и США, от поставок газа в ЕС в пользу Азии.

Варианты будут обсуждаться министрами и, как ожидается, приведут к выработке более подробного плана до саммита лидеров двадцати семи стран 7 октября в Праге.