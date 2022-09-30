Хабаровск, 30 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Власти Хабаровска и Общественная палата 30 сентября приняли решение об оказании дополнительных мер социальной поддержки семьям участников спецоперации по защите Донбасса, сообщили в городской мэрии.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на территории б. УССР

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Так, семьи получат освобождение от родительской платы в детских садах, школьников обеспечат бесплатным питанием, студентам в таких семьях единовременно выплатят 20 тыс. рублей. Кроме того, бесплатным питанием будут обеспечены дети в городских оздоровительных лагерях на каникулах.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Петербурга, мобилизованные по повесткам в ряды Вооруженных сил, получат от города единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей, добровольцы — по 300 тыс. рублей.