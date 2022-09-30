Уагадугу, 30 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Перестрелка продолжается 30 сентября в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщает 30 сентября Reuters.

Army.mil Солдат армии Буркина Фасо

По информации агентства, звуки выстрелов слышатся в расположенном поблизости военном лагере, а также в некоторых районах самого города.

В стране регулярно происходят нападения исламистов. На днях такому нападению подверглась колонна снабжения, которая двигалась на севере страны в сопровождении военнослужащих.