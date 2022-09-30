Красноярск, , 10:13 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

Осень в Сибири Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, в предстоящие выходные (1-2 октября) прогнозируется снег с дождём. В ночное время в ряде районов установятся минусовые температуры. На дорогах края будет гололедица.

Население просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами ожидается гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание до — 10 °С ожидается в Омской области.

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