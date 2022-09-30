Амстердам, , 10:13 — REGNUM В сентябре годовая инфляция в Нидерландах достигла 17,1%, что стало рекордным показателем за всю историю. Об этом 30 сентября сообщило Центральное статистическое бюро страны.

Инфляция Picserver.org

Предыдущий рекорд по инфляции был зафиксирован в августе, когда этот показатель составил 13,7%.

Отмечается, что Основной причиной стало повышение цен на энергоносители, которые выросли на 114% по сравнению с сентябрем 2021 года.

В ведомстве подчеркнули, что более полные данные, в том числе по инфляции, будут опубликованы 7 октября.

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