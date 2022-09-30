Белгород, 30 сентября 2022, 10:19 — REGNUM Власти Белгородской области продолжают отрабатывать вопросы ошибочной мобилизации. После проверки всех данных домой вернулись уже свыше 100 резервистов, сообщил 30 сентября в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.
По пловам главы региона, 29 сентября из части доставили 36 человек. В общей сложности домой вернулись уже 111 резервистов. Ещё по 36 белгородцам принимаются решения.
Как сообщало ИА REGNUM, с военкоматами в тесном взаимодействии, в том числе, работает минздрав региона для уточнения диагнозов мобилизованных граждан.