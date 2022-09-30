Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:20 — REGNUM Киевские боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, которые направлялись в освобождённую часть Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 30 сентября.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это очередная провокация ВСУ. Киевский режим позднее представит всё таким образом, чтобы обвинить Россию.

«Расстреляли на КПП около десяти машин, число пострадавших и погибших уточняется», — сказал Рогов ТАСС.

В администрации Энергодара сообщили, что колонна автомобилей, в которых находились гражданские лица, попала под артиллерийский удар ВСУ на окраине города Запорожье. Это произошло около 7 утра.

«Местные жители насчитали до 15 артиллерийских взрывов. Сообщается о большом количестве погибших и раненых», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

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