Мелитополь, 30 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, которые направлялись в освобождённую часть Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, это очередная провокация ВСУ. Киевский режим позднее представит всё таким образом, чтобы обвинить Россию.

«Расстреляли на КПП около десяти машин, число пострадавших и погибших уточняется», — сказал Рогов ТАСС.

В администрации Энергодара сообщили, что колонна автомобилей, в которых находились гражданские лица, попала под артиллерийский удар ВСУ на окраине города Запорожье. Это произошло около 7 утра.

«Местные жители насчитали до 15 артиллерийских взрывов. Сообщается о большом количестве погибших и раненых», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

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