Москва, , 10:11 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин приветствовал участников XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ, сообщается на сайте Кремля.

Встреча Владимира Путина с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ Kremlin.ru

Путин подчеркнул, что в условиях глобального кризиса, в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом тесное сотрудничество специальных служб стран СНГ особенно востребовано.

«Важно активизировать обмен информацией и профессиональным опытом, проводить совместные операции, искать новые формы проверенного временем многостороннего партнёрства», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях неумолимого разрушения однополярной гегемонии Запад не гнушается ничем для сохранения своего господства, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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