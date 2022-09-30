Рязань, 30 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Глава Троицкого сельского поселения Спасского Рязанской области района Николай Михайлов призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он сообщил об этом 27 сентября в видеообращении на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Официальный портал Правительства Ростовской области Частичная мобилизация

Как указал Михайлов, он получил повестку в военкомат и намерен вместе с призванными односельчанами направиться на военную службу.

При этом глава Троицкого сельского поселения призвал всех мужчин не бояться, не паниковать и следовать его примеру, а также — сплотиться и победить, как это более 80 лет назад сделали во время Великой Отечественной войны наши деды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат Рухановского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от партии «Единая Россия» Андрей Парфеньев записался добровольцем для участия в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.