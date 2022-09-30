Саратов, , 10:35 — REGNUM В Саратове 47-летний мужчина погиб от удара током, пытаясь подключиться к электросети. По факту инцидента ведется проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Электрический столб Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По предварительным данным, ночью 29 сентября мужчина находился недалеко от своего частного домовладения в поселке Воробьевка Заводского района города. Он предпринял попытку самовольного подключения к электрической сети на столбе электросети. В результате горожанин получил удар электрическим током и скончался на месте. Его сожительница вызвала медиков и правоохранителей.

На теле мужчины обнаружены повреждения, характерные для электрических ожогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в поселке Мокроус Федоровского района Саратовской области двое детей играли без присмотра взрослых. Один из них забрался на комплексную трансформаторную подстанцию, где получил смертельный удар током.

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