Москва, 30 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Наблюдаемое в настоящее время падение валютного курса евро можно считать большим испытанием для граждан Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

ИА REGNUM Евро

«Слабый евро выступает компенсатором внешних шоков и позволяет скорректировать конкурентоспособность европейских экспортеров за счет удешевления европейских товаров и услуг для внешнего мира, — сказал Дорофеев. — Однако слабый евро негативно сказывается на динамике реальных доходов населения ЕС. Таких резких обвалов евро не было со времен 2014 года, а текущие уровни евро к доллару достигли значений 20-летней давности. Такое падение валютного курса евро можно считать большим испытанием для привыкших к спокойной жизни, финансовой стабильности, комфорту, социальной защищенности и постоянному росту благосостояния граждан ЕС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал, сколько в ЕС может продлиться фаза высокой инфляции.