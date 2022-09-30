Таллин, , 10:08 — REGNUM По итогам сентября инфляция в Эстонии составила более 24% в годовом исчислении. Об этом 30 сентября сообщается на портале телерадиовещания ERR со ссылкой на предварительные данные департамента статистики Эстонии.

Инфляция Pixabay.com

Отмечается, что темпы инфляции в Эстонии составили 24,1% в сентябре по сравнению тем же месяцем годом ранее. При этом уровень потребительских цен поднялся на 0,4% в сравнении с августом.

Окончательную оценку ведомство планирует опубликовать 7 октября.

В августе «Евростат» сообщал, что Эстония возглавила рейтинг стран еврозоны с самой высокой инфляцией. В тройку самых проблемных стран также вошли Литва и Латвия, в которых цены выросли за год на 21,1% и 20,8% соответственно.

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