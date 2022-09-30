Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Ходатайство о прекращении производства по делу, поданное защитой гражданина России Игоря Данченко, обвиняемого в США в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР, отклонено судом. Об этом говорится в постановлении, поступившем 29 сентября в электронную базу Федерального суда Восточного округа штата Вирджиния.

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Суд, рассмотрев материалы, поданные адвокатами обвиняемого, и не согласился с доводами защиты. В постановлении отмечено, что «ходатайство Игоря Данченко о том, чтобы отменить обвинительное заключение […] отклонено», пишет ТАСС.

Напомним, в начале сентября адвокаты Данченко попросили суд признать недействительным обвинительное заключение по делу и прекратить его рассмотрение. Адвокаты настаивали на отсутствии состава преступления в действиях их подзащитного.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ, аналитик Игорь Данченко был арестован в США в ноябре 2021 года в рамках расследования предполагаемых «связей с Россией» бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в даче ложных показаний по этому делу.

Ложной, в частности, по утверждению обвинения, была информация о возможном содействии Кремля избранию Трампа. Игоря Данченко, считает обвинение, никто об этом не информировал, он просто «сфабриковал факты».

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Кроме того, как следует из рассекреченных федеральным судом в Александрии (штат Вирджиния) документов, он получал от ФБР деньги за информацию. В документе, представленном командой спецпрокурора Джона Дюрама, говорится, что в марте 2017 года Данченко был зарегистрирован ФБР в качестве «платного конфиденциального источника». ФБР прекратило сотрудничать с ответчиком в октябре 2020 года.

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