Москва, , 10:05 — REGNUM Период высокой инфляции в Европейском союзе будет продолжаться до весны 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Мы ожидаем, что период высокой инфляции в ЕС продлится до весны 2023 года включительно. Далее начнет действовать целая группа факторов: сезонность, более жесткие условия денежно-кредитной политики со стороны большинства центробанков стран с высоким уровнем доходов на душу населения и возможное завершение СВО», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофее рассказал, что период слабого евро близится к завершению.

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