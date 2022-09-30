Кишинёв, , 10:05 — REGNUM Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии проверяют законность финансирования антиправительственных протестов, проходящих в Кишинёве. Об этом телеканалу TVR Moldova сообщили в пресс-службе ведомства.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

«Антикоррупционная прокуратура ежедневно получает заявления и информацию о финансировании из скрытых источников акции протеста, организованной партией «Шор» перед парламентом и офисом президента», — сообщили журналистам.

По данным, которые есть у прокуратуры, за участие в акции якобы платят от 400 леев (около 1,2 тыс. рублей) до $100 (около 5,7 тыс. рублей). Расценки, по информации следователей, колеблются от степени вовлечения активистов: за дневную акцию платят меньше, чем за согласие ночевать в палатке.

Напомним, акция, организованная в Кишинёве партией «Шор», продолжается с 18 сентября. В центре Кишинёва установлены около 200 палаток. По воскресеньям проводятся массовые митинги. Активисты обвиняют власти в проведении губительной экономической политики и требуют отставки президента страны Майи Санду и правительства.

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