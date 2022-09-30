Магнитогорск, Челябинская область, , 10:04 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области полицейские изъяли из оборота более 30 тыс. бутылок немаркированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Алкоголь Goodfon.ru

Владельцем партии оказался 38-летний местный житель. Он хранил товар на складе на окраине города. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 8 млн рублей.

Сыщики установили, что подозреваемый развозил и продавал эту продукцию доверенным лицам. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет колонии. Следователи устанавливают остальных участников этого бизнеса.

Примечательно, что ранее гражданин уже был судим за аналогичное преступление. Тогда ему назначили условный срок.