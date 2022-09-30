Берлин, 30 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Германия готовится заимствовать еще 200 млрд евро для финансирования плана по ограничению влияния растущих цен на энергоносители, что, по мнению критиков, чревато сохранением высокого уровня потребления в условиях нехватки энергии будущей зимой, сообщает агентство Bloomberg.

Michael Lucan Олаф Шольц

Администрация канцлера ФРГ Олафа Шольца перепрофилирует фонд, созданный для борьбы с последствиями пандемии, и пополнит его денежными средствами, которые пойдут на сдерживание цен на газ. Правительство также работает над планом по снижению стоимости электроэнергии и рассматривает возможность введения налога на прибыль энергетических компаний, которые не используют газ для производства электроэнергии.

«Цены должны снизиться», — сказал Шольц журналистам 29 сентября и сравнил план с «большим зонтом», раскрытым над экономикой.

Однако профессор энергетической политики в берлинской Школе управления Hertie Лион Хирт сказал, что ограничение цен на газ — «совершенно неправильный подход», который приведет к дефициту топлива.

«Промышленность сведет на нет все усилия по экономии и снова будет сжигать больше газа, хранилища опустеют, и политикам в конечном счете придется принудительно закрывать предприятия в больших масштабах, — сказал Хирт. — Такого никому не надо».