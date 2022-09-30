Хабаровск, , 10:03 — REGNUM В Хабаровске мобилизовали мужчину, состоящего на учёте в психиатрической больнице. За помощью в региональный штаб ОНФ обратилась супруга, сообщает телеграм-канал Народного фронта.

ВС России во время спецоперации (с) Министерство обороны России

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«К нам обратилась жена хабаровчанина Павла, которого 26 сентября забрали по повестке, и увезли в военную часть в Бикин. С 2017 года мужчина по медицинским показаниям состоит на учете в Краевой клинической психиатрической больнице с диагнозом «шизофрения». Супруга Наталья приехала в часть, в которую увезли её мужа, показала документы и получила ответ, что во всём обязательно разберутся. 30 сентября мужчина позвонил супруге, он не понимает, почему идёт распределение и его уже зачисляют в стрелковый батальон. Наталья переживает, что может произойти непоправимая ситуация. Мы обратились в соответствующие инстанции, следим за событиями и будем добиваться возвращения Павла домой», — сообщили активисты ОНФ в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область благодаря совместным действиям «Общероссийского Народного фронта», правительства региона и военной прокуратуры вернулись 14 человек, которые получили отсрочку от частичной мобилизации.