Москва, , 10:04 — REGNUM В 2023 году евро может очень быстро вернуться к ситуации выше паритета с долларом США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, отвечая на вопрос, сколько продлится фаза слабого евро.

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«Мы ожидаем, что этот период подходит к завершению, — сказал Дорофеев. — В первую очередь это связано с тем, что на горизонте полугода ожидается долгосрочный разворот в тренде индекса доллара США, связанный с завершением жесткой монетарной политики (при прочих равных условиях, разумеется). Когда ФРС прекратит повышать процентную ставку, а ЕЦБ, будучи традиционно догоняющим регулятором, продолжит ее повышать, всё резко изменится. Евро может очень быстро вернуться выше паритета с долларом США в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дисбаланс цен на сырье в мировой экономике, например на природный газ, очень плохо сказывается на конкурентоспособности европейской промышленности.

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