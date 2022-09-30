Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM Чемпионат России по самбо пройдёт в Екатеринбурге с 30 октября по 5 ноября. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Чемпионат России по самбо Cap.ru

По словам министра спорта региона Леонида Рапопорта, соревнования состоятся в обновлённом Дворце игровых видов спорта. В рамках чемпионата также организуют мероприятия, приуроченные к 50-летию Федерации дзюдо России.

Отметим, чемпиона России по самбо среди мужчин определят в семи категориях, у женщин — в восьми. Чемпионы получат по 150 тысяч рублей, призёры по 100 и 50 тысяч рублей, победители командного турнира — 1,6 млн рублей.