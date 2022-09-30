Ереван, 30 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут встречу в Женеве 2 октября, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провёл встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне.

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