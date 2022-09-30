Москва, , 10:01 — REGNUM Все жители Москвы, подлежащие частичной мобилизации, подучают на мобилизационных пунктах сухие пайки и обмундирование. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил военный комиссар Замоскворецкого района Алексей Буянов.

Частичная мобилизация Mil.ru

В вещевой мешок укладываются два вида костюмов — тёплый и летний, зимние берцы, термобелье и набор предметов личной гигиены состоит из зубной пасты и щётки, шампуней и др.

По словам Буянова, из мобилизационного пункта призывник уходит полностью экипированный. Москвичам, которых мобилизовали ранее, доставят обмундирование в место их нахождения.

Как сообщает ИА REGNUM, временные пункты частичной мобилизации открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

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