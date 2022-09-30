Москва, 30 сентября 2022, 10:00 — REGNUM Возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ приграничного посёлка Краснооктябрьский Курской области поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе СКР.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области. Было выпущено около 20 снарядов. Пострадавших нет, однако обстрелами разрушено здание бывшей школы, а также повреждена трансформаторная станция, из-за чего часть посёлка осталась без света и воды.
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