Смоленск, 30 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Депутат Рухановского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от партии «Единая Россия» Андрей Парфеньев записался добровольцем для участия в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 28 сентября сообщил портал «О чём говорит Смоленск».

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Уточняется, что в данный момент депутат проходит подготовку перед участием в спецоперации и он является военным в прошлом, проходившем срочную служба в 1996–1998 годах в Челябинске, а затем — в Санкт-Петербурге по трём квалификациям.

«Никаких у меня не было «отмазок», я шел с уверенностью, хотя дома четыре несовершеннолетних сына и жена. Я прекрасно понимаю — нельзя прятаться за чьи-то спины, надо свой долг выполнять и быть мужиком», — рассказал Парфеньев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Антон Шагин написал, что его родной брат Константин Шагин записался добровольцем для участия в спецоперации.