Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Сентябрь 2022 года в Санкт-Петербурге вошел в топ самых холодных месяцев в истории наблюдения за погодой, сообщил 30 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

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По его словам, аномалия температуры воздуха от нормы составила минус 2.0 градуса.

«Средняя температура воздуха в сентябре чуть выше +10 градусов, повторяющаяся два года подряд, не отмечалась в Санкт-Петербурге уже давно. В 2008 году было +10,7 градусов, а холоднее последних двух лет только в 1996 году (+9,7 градусов)», — заметил синоптик.

Однако по словам Колесова, предстоящие выходные дни, которые выпадают на первые числа октября, порадуют горожан теплом. Дожди, которые шли в городе на Неве все предыдущие дни, закончатся к ночи. В субботу и воскресенье будет сухо, ожидается солнце и не будет ветра. Температура воздуха достигнет +12…+13 градусов.

«Так что в эти выходные можно много успеть сделать, да и погулять просто тоже будет комфортно», — подытожил синоптик.