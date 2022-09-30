Берлин, 30 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что меры правительства по снижению цен на газ не помешают усилиям по сокращению потребления, и вновь призвал всех потребителей использовать меньше топлива, чтобы избежать дефицита надвигающейся зимой.

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Мы все еще находимся в чрезвычайной ситуации, и если мы не будем экономить, если домохозяйства не сократят потребление, то сохраняется угроза, что этой зимой у нас будет слишком мало газа», — сказал Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

ЕС также должен выработать «единодушный ответ», чтобы снизить цены на газ, импортируемый в Европу, добавил он и обвинил некоторые страны даже из числа союзников в том, что они «наживаются, как бандиты».