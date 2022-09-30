Оренбург, 30 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что лично проверит быт и качество питания мобилизованных резервистов. В своём телеграм-канале он сообщил, что регион решает вопросы с обеспечением мобилизованных оренбуржцев всем необходимым.

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«С учётом погоды и сезона обеспечим наших ребят теплым бельём, спальниками, дождевиками, бушлатами, сапогами, шапками и перчатками. Обязательно лично проверю бытовые условия, качество питания», — сказал Паслер.

Также он обратил внимание на то, что областные власти скоординировали работу с Минобороны РФ. Правительство Оренбуржья будет помогать по запросам командиров, если в частях будет чего-то недоставать.