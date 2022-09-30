Сеул, , 09:56 — REGNUM В августе 2022 года индекс промышленного производства в Южной Корее сократилось за месяц на 0,3%, до 117,4 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Промышленность

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении двух месяцев подряд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,5%.

При этом эксперты отмечают рост производства в автомобильной промышленности, розничной торговли (3,7%) и сфере услуг (1,5%), а спад — в сферах полупроводников (-14,2%) и химической продукции (-5%), электрооборудования (-4,4%).

Розничные продажи выросли на 4,3%. Индекс продемонстрировал рост спустя пять месяцев падения. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 8,8%, в строительство — на 5%

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.