Тбилиси,
1 октября 2022, 00:46 — REGNUM Грузия потеряла свою политическую привлекательность для стран Запада и в настоящий момент времени осталась без союзников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.
Грузинский танец
George Kvizhinadze
Чтобы там сейчас ни делала Грузия, как бы она ни призывала Европу и США надавить на Александра Лукашенко
, сегодня это не имеет никакого смысла. Европейцы и американцы слишком заняты и вовлечены в кризис на территории бывш. УССР и в дрязги по «Северным потокам». Поэтому Грузия сейчас стоит на 20−30-м месте в повестке вопросов, интересующих Запад. И, вряд ли, кроме Грузии, кого-то заинтересовал приезд Лукашенко в Абхазию. В частности, ни немецкая, ни французская пресса об этом не сообщали. Грузия осталась в одиночестве. Грузинские требования даже не получили элементарного ответа. Они прошли, как эхо. Тем более американцы сегодня больше смотрят в Закавказье на то, что происходит в Армении. Они пытаются склонить Армению к выходу из ОДКБ. Сейчас главной задачей американцев, которую они ещё раньше ставили Николу Пашиняну
, является добиться полного ухода Армении из-под влияния России и прекратить всякое военное, гуманитарное и любое другое сотрудничество с Россией. И сегодня американцы больше заточены имеено на это, а не на Грузию. У Грузии сейчас нет единомышленников, союзников. Американцы потеряли к ней интерес. Может, они вернутся к ней потом, когда Киевский режим исчерпает все свои возможности и перестанет быть главным очагом напряжённости. Но сейчас американцы вряд ли вернутся к ней. Грузия в настоящий момент не присутствует, в отличие от Армении и Азербайджана, в глобальной политике.
Аслан Рубаев
Напомним, что 28 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенкосовершил свой первый визит в Абхазию, чем вызвал большое недовольство официального Тбилиси и грузинской оппозиции.