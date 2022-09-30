Тбилиси, 1 октября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Грузия потеряла свою политическую привлекательность для стран Запада и в настоящий момент времени осталась без союзников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.

George Kvizhinadze Грузинский танец

Александра Лукашенко, сегодня это не имеет никакого смысла. Европейцы и американцы слишком заняты и вовлечены в кризис на территории бывш. УССР и в дрязги по «Северным потокам». Поэтому Грузия сейчас стоит на 20−30-м месте в повестке вопросов, интересующих Запад. И, вряд ли, кроме Грузии, кого-то заинтересовал приезд Лукашенко в Абхазию. В частности, ни немецкая, ни французская пресса об этом не сообщали. Грузия осталась в одиночестве. Грузинские требования даже не получили элементарного ответа. Они прошли, как эхо. Тем более американцы сегодня больше смотрят в Закавказье на то, что происходит в Армении. Они пытаются склонить Армению к выходу из ОДКБ. Сейчас главной задачей американцев, которую они ещё раньше ставили Николу Пашиняну, является добиться полного ухода Армении из-под влияния России и прекратить всякое военное, гуманитарное и любое другое сотрудничество с Россией. И сегодня американцы больше заточены имеено на это, а не на Грузию. У Грузии сейчас нет единомышленников, союзников. Американцы потеряли к ней интерес. Может, они вернутся к ней потом, когда Киевский режим исчерпает все свои возможности и перестанет быть главным очагом напряжённости. Но сейчас американцы вряд ли вернутся к ней. Грузия в настоящий момент не присутствует, в отличие от Армении и Азербайджана, в глобальной политике. Аслан Рубаев Чтобы там сейчас ни делала Грузия, как бы она ни призывала Европу и США надавить на, сегодня это не имеет никакого смысла. Европейцы и американцы слишком заняты и вовлечены в кризис на территории бывш. УССР и в дрязги по «Северным потокам». Поэтому Грузия сейчас стоит на 20−30-м месте в повестке вопросов, интересующих Запад. И, вряд ли, кроме Грузии, кого-то заинтересовал приезд Лукашенко в Абхазию. В частности, ни немецкая, ни французская пресса об этом не сообщали. Грузия осталась в одиночестве. Грузинские требования даже не получили элементарного ответа. Они прошли, как эхо. Тем более американцы сегодня больше смотрят в Закавказье на то, что происходит в Армении. Они пытаются склонить Армению к выходу из ОДКБ. Сейчас главной задачей американцев, которую они ещё раньше ставили, является добиться полного ухода Армении из-под влияния России и прекратить всякое военное, гуманитарное и любое другое сотрудничество с Россией. И сегодня американцы больше заточены имеено на это, а не на Грузию. У Грузии сейчас нет единомышленников, союзников. Американцы потеряли к ней интерес. Может, они вернутся к ней потом, когда Киевский режим исчерпает все свои возможности и перестанет быть главным очагом напряжённости. Но сейчас американцы вряд ли вернутся к ней. Грузия в настоящий момент не присутствует, в отличие от Армении и Азербайджана, в глобальной политике.

Напомним, что 28 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенкосовершил свой первый визит в Абхазию, чем вызвал большое недовольство официального Тбилиси и грузинской оппозиции.