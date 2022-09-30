Липецк, 30 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим временного ограничения полётов для аэропорта Липецка, это следует из сообщения ведомства от 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Режим временного ограничения полётов продлён до 03:45 по московскому времени 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля временно ограничены полёты в 11 российских аэропортов — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.