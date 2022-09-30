Махачкала, 30 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Врачи Дагестана оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в автоаварии с участием маршрутной «Газели». Один из них находится в тяжелом состоянии. Состояние ещё двоих человек, которое также было тяжелым, удалось стабилизировать, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

02.mchs.gov.ru Авария

«Один из пациентов в тяжелом состоянии получает интенсивную терапию в отделении реанимации, он был прооперирован. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его. Состояние двоих других пострадавших удалось стабилизировать, они продолжают получать лечение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана, произошедшего утром 29 сентября, погибли четыре человека. Еще семеро доставлены в больницу, где один из них скончался. В настоящее время в республиканском центре травматологии и ортопедии оказывают помощь троим пострадавшим. Еще двое находятся в республиканской клинической больнице. Один человек отпущен после оказания медпомощи.

Напомним, на трассе «Кавказ» недалеко от Махачкалы столкнулись три автомашины. По предварительным данным, у «КамАЗа» отказала тормозная система и он врезался в маршрутку, после чего столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП на месте происшествия скончались четверо человек, в том числе водитель грузовика и трое пассажиров маршрутки.