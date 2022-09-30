Севастополь, 30 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. 30 сентября 2022 года — исторический день, считает переехавший из Хакасии в Севастополь политолог Олег Николаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

По его словам, утром 30 сентября в Севастополе всё спокойно.

«Город-Герой готов к встрече Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в России. Исторический день», — пишет Николаев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября состоялись референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подавляющее большинство жителей указанных территорий приняли решение о воссоединении с РФ.

30 сентября президент России Владимир Путин подпишет документы о вхождении в состав РФ этих регионов. После чего запланировано объёмное обращение к парламенту и нации.

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