Донецк, 30 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:23 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 сентября киевские боевики обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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