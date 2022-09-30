Москва, , 09:50 — REGNUM Великобритания, Польша и Чехия оказались самыми слабыми звеньями европейской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Согласно опережающим финансовым индикаторам долгового рынка различных европейских стран, сегодня риск рецессии максимален для таких стран, как Великобритания, Польша и Чехия. Это самые слабые звенья европейской экономики, страны, которые столкнутся с проблемами при дальнейшем повышении ставок со стороны ЕЦБ, — сказал Дорофеев. — В целом по ЕС пока не наблюдается признаков наступления рецессии экономики. Рынок труда очень силен».

По его словам, высокая инфляция действительно может привести к рецессии, если ЕЦБ продолжит повышать процентную ставку такими же темпами, как уже происходило в 2022 году.

«Более того, дисбаланс цен на сырье в мировой экономике, например на природный газ, очень плохо сказывается на конкурентоспособности европейской промышленности. Всё еще высокие цены на энергоносители и перспектива полного разрыва внешнеторговых отношений с Россией существенно усугубляют риски того, что странам ЕС будет нелегко решать проблему высокой инфляции на горизонте одного года как минимум», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, слабый евро разгоняет инфляцию в странах ЕС, прежде всего из-за удорожания импорта и ухудшения потребительских настроений.

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