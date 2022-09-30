Москва, 30 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Родной брат актёра Антон Шагина — Константин Шагин — записался добровольцем для участия в специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 29 сентября актёр сообщил в своём телеграм-канале.

«Мой родной брат Константин Шагин записался на службу без повестки. И сегодня уже отправляется добровольцем, сначала в тренировочный лагерь, а затем на Донбасс», — написал он.

Василий Иванов ИА REGNUM Антон Шагин

Также Антон Шагин подчеркнул, что его брат осознанно принял такое решение ещё до объявления о частичной мобилизации и добавил, что он гордится таким поступком Константина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Радий Хабиров написал, что заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию Вооружённых сил (ВС) первый замглавы правительства Башкирии Азат Бадранов