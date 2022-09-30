Курск, 30 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Аэропорт Курска останется закрытым до 03:45 мск 10 октября. Режим временного ограничения на полёты продлила Росавиация, сообщила пресс-служба ведомства 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Помимо курского аэропорта, закрытыми останутся ещё десять российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Геленджике, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты было введено с 24 февраля 2022 года в целях обеспечения безопасности.