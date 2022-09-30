Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о застройке природной зоны в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга). Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Активисты Санкт-Петербурга в социальных сетях распространяли информацию о строительстве жилого дома в природной зоне и просили обратить на это внимание. Они подчёркивали, что менять рельеф этой территории запрещено, однако был вырыт котлован глубиной не менее трёх метров и срублены деревья.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Петербургу Марине Парастаевой проверить доводы людей и представить доклад.

Ранее Бастрыкин поручил разобраться в сносе двух исторических объектов в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин разберётся в судьбе двух объектов Петербурга, которым грозит снос