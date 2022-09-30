Сестрорецк, Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о застройке природной зоны в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга). Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Активисты Санкт-Петербурга в социальных сетях распространяли информацию о строительстве жилого дома в природной зоне и просили обратить на это внимание. Они подчёркивали, что менять рельеф этой территории запрещено, однако был вырыт котлован глубиной не менее трёх метров и срублены деревья.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Петербургу Марине Парастаевой проверить доводы людей и представить доклад.

Ранее Бастрыкин поручил разобраться в сносе двух исторических объектов в Санкт-Петербурге.