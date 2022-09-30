Рязань, 30 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Материалы выездной налоговой проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении фактического руководителя одного из предприятий Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Nalog.ru Заполнение налоговой декларации

По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2019 года подозреваемый оформил фиктивные сделки с 46 коммерческими организациями. Он предоставил в налоговый орган декларации с ложными сведениями, в результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 50 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении. Следователи намерены принять меры к возмещению причинённого ущерба бюджетной системе РФ.