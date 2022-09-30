Ханты-Мансийск, , 09:46 — REGNUM Бюджет Югры может получить дополнительно 100 млн рублей, если власти ХМАО снизят транспортный налог на воздушные судна авиакомпании «ЮТэйр». Об этом заявил депутат думы ХМАО Михаил Селюков на встрече фракции ЛДПР с главой региона Натальи Комаровой.

ЮТэйр Aviasovet.ru

«У нас есть авиакомпания «Ютэйр», почти на 40% она наша. У неё порядка 395 воздушных судов, которые находятся на учёте не в Югре. По данным налоговых органов, у нас всего 12 судов. У нас очень высокий транспортный налог. Вертолёт — 200 рублей стоит лошадиная сила. А в той же Тюменской области, где и базируется «Ютэйр», транспортный налог составляет 60 рублей. Прошу дать поручение и снизить его до 55 рублей. Бюджет Югры получит дополнительно порядка 100 миллионов рублей доходов, которые сегодня платятся в других регионах», — попросил депутат Селюков.

Данное предложение Наталья Комарова приняла к рассмотрению и в разработку, сообщает пресс-служба регионального отделения партии ЛДПР в ХМАО.

Напомним, основными акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются компания «АК-инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

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