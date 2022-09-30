Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области 5 октября проведут комплексную проверку готовности системы оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона, предупредили в пресс-службе областной администрации.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

По плану проверки, с 10:00 до 11:00 мск будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, а по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до одной минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

«В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие», — попросили в администрации региона.