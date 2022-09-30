Воронеж, 30 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Воронеж» останется закрытым до 10 октября, режим временного ограничения на полёты продлила Росавиация. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 30 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

Всего ограничения на полёты действуют для 11 российских аэропортов — помимо воронежского это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты действует с 24 февраля.