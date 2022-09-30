Газпром возобновил поставки газа в Китай через «Силу Сибири»
Москва, 30 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Газопровод «Сила Сибири» запущен после приостановки, связанной с плановыми работами. Сообщение об этом опубликовано 30 сентября в телеграм-канале компании «Газпром».
ИА REGNUM
Газопровод «Сила Сибири»
Профилактические работы на газопроводе завершены. Они проводились в период с 22 по 29 сентября.
«Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — отметили в компании.
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