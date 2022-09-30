Запорожье, Бывш. УССР, , 09:42 — REGNUM Киев перебрасывает войска к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом 30 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил», — уточнил в беседе с РИА Новости Рогов.

По его словам, в том числе уже переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций армии киевского режима, прошедших подготовку в иностранных лагерях.

«Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — добавил Рогов.

При этом он подчеркнул, что вторжения киевских боевиков в Запорожскую область никто не допустит.

«Однозначно, вся область будет территорией России», — заключил председатель движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Запорожской области прогремело восемь взрывов. Они раздались в городе Мелитополе и в его ближайшем пригороде. 29 сентября в Мелитополе возле школы сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны. О воссоединении с Россией граждане этих областей высказались в ходе референдума, который проходил с 23 по 27 сентября.

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